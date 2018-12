Госдеп на фоне случае с судном ExxonMobil призвал Венесуэлу к уважению международных норм

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Соединенные Штаты призывают Венесуэлу уважать международное право и суверенитет соседствующих государств. Соответствующее заявление распространил в воскресенье заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино, информирует УНН.

Таким образом он отреагировал на ранее поступившую информацию о сближении военного корабля Венесуэлы с судном, зафрахтованным американской нефтедобывающей корпорацией ExxonMobil, в водах около побережья Гайаны, часть территории которой оспаривает Каракас. “Мы внимательно следим за сообщениями о том, что ВМС Венесуэлы, вероятно, создали помехи судам, зафрахтованным ExxonMobil. Мы обращаем внимание на то, что Гайана имеет суверенное право на разведку и освоение своих территориальных вод и исключительной экономической зоны. Мы призываем Венесуэлу уважать международное право и суверенитет своих соседей”, — сказал Палладино.

Как отметило в субботу агентство Associated Press, венесуэльские военные моряки во время инцидента не поднимались на борт судна Ramform Tethys компании ExxonMobil, и корабль Боливарианской Республики сразу после упомянутого эпизода покинул акваторию. ExxonMobil ведет добычу нефти в десяти местах на шельфе Гайаны с 2015 года.

We are monitoring reports that the Venezuelan Navy may have interfered with vessels operating on behalf of ExxonMobil. We underscore that Guyana has the sovereign right to explore and exploit resources in its territorial waters and Exclusive Economic Zone.