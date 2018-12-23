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Госдеп на фоне случае с судном ExxonMobil призвал Венесуэлу к уважению международных норм

Госдеп на фоне случае с судном ExxonMobil призвал Венесуэлу к уважению международных норм

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Соединенные Штаты призывают Венесуэлу уважать международное право и суверенитет соседствующих государств. Соответствующее заявление распространил в воскресенье заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино, информирует УНН.

Таким образом он отреагировал на ранее поступившую информацию о сближении военного корабля Венесуэлы с судном, зафрахтованным американской нефтедобывающей корпорацией ExxonMobil, в водах около побережья Гайаны, часть территории которой оспаривает Каракас. “Мы внимательно следим за сообщениями о том, что ВМС Венесуэлы, вероятно, создали помехи судам, зафрахтованным ExxonMobil. Мы обращаем внимание на то, что Гайана имеет суверенное право на разведку и освоение своих территориальных вод и исключительной экономической зоны. Мы призываем Венесуэлу уважать международное право и суверенитет своих соседей”, — сказал Палладино.

Как отметило в субботу агентство Associated Press, венесуэльские военные моряки во время инцидента не поднимались на борт судна Ramform Tethys компании ExxonMobil, и корабль Боливарианской Республики сразу после упомянутого эпизода покинул акваторию. ExxonMobil ведет добычу нефти в десяти местах на шельфе Гайаны с 2015 года.

Давний территориальный спор между Гайаной и Венесуэлой обострился в 2015 году. Каракас претендует на две трети территории Гайаны, находящиеся к западу от реки Эссекибо, которые богаты природными ресурсами, в частности золотом и алмазами. Кроме того, относительно недавно в этом регионе было обнаружено месторождение нефти.

Источник: УНН
Теги: США, нефть, Госдеп, Венесуэла
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