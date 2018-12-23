Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 декабря 2018 03:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, как подготовить детей к встрече с Дедом Морозом
Психолог рассказала, как подготовить детей к встрече с Дедом Морозом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4095
Версия для печати

В Белом доме прогнозируют, что приостановка работы правительства США продлится до начала января

В Белом доме прогнозируют, что приостановка работы правительства США продлится до начала января

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Председатель бюджетного комитета Белого дома и руководитель аппарата администрации Трампа Мик Малвани допускает, что правительственный “шатдаун” (приостановление работы правительства — ред.) в стране продолжится как минимум до начала новой сессии Конгресса США, которая стартует 3 января, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

“Глава бюджетного комитета администрации Дональда Трампа в воскресенье заявил, что частичный правительственный „шатдаун“ может длиться до 3 января, когда соберется Конгресс в новом составе, и демократы примут контроль над Палатой представителей”, — отметили журналисты.

Приводится также высказывания Малвани в одном из телеэфиров, в котором говорится о сомнение в возможности достичь быстрой договоренности в Сенате по бюджету.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп проведет рождественские праздники в Белом доме, а не в своем имении Мар о Лаго в штате Флорида, куда он обычно отправляется во время отпуска. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Источник: УНН
Теги: США, Белый дом
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.