В Белом доме прогнозируют, что приостановка работы правительства США продлится до начала января

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Председатель бюджетного комитета Белого дома и руководитель аппарата администрации Трампа Мик Малвани допускает, что правительственный “шатдаун” (приостановление работы правительства — ред.) в стране продолжится как минимум до начала новой сессии Конгресса США, которая стартует 3 января, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

“Глава бюджетного комитета администрации Дональда Трампа в воскресенье заявил, что частичный правительственный „шатдаун“ может длиться до 3 января, когда соберется Конгресс в новом составе, и демократы примут контроль над Палатой представителей”, — отметили журналисты.

Приводится также высказывания Малвани в одном из телеэфиров, в котором говорится о сомнение в возможности достичь быстрой договоренности в Сенате по бюджету.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп проведет рождественские праздники в Белом доме, а не в своем имении Мар о Лаго в штате Флорида, куда он обычно отправляется во время отпуска. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.