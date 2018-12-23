Аэропорт Бирмингема возобновил работу

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Международный аэропорт Бирмингема, расположенный в округе Солихалл (графство Уэст-Мидлендс), возобновил работу после сообщения о проблеме, связанной с управлением воздушным движением. Об этом говорится в воскресенье на сайте воздушной гавани, информирует УНН.

“Что касается произошедшей ранее технической проблемы (с системой) управления воздушным движением, аэропорт Бирмингема сейчас устранил ее, и работа возобновлена. Мы благодарим пассажиров за терпение и приносим извинения за доставленные неудобства”, — указано в сообщении.

Ранее администрация аэропорта проинформировала, что его работа приостановлена “из-за неисправности управления воздушным движением”.

Как сообщал УНН, 19 декабря лондонский аэропорт Гатвик прекратил работу в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Самолеты, которые уже летели в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани британских городов Кардифф, Ливерпуль, Манчестер, в лондонские аэропорты Станстед и Лутон, а также в Амстердам, Париж и Бордо. В четверг аэропорт не работал вообще.