В Литве по делу о шпионаже в пользу России, возможно, арестован сын экс-премьера

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сын Казимиры Прунскене — первой после объявления независимости премьер-министрессы Литвы — Вайдас Прунскус, возможно, арестован по делу о шпионаже в пользу России. Об этом в вечернем эфире национального телевидения LRT в программе “Неделя” сообщил глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис, информирует УНН.

“Оставлю вопрос (об аресте Прунскуса) висеть в воздухе, я это не опровергаю и не подтверждаю”, — сказал он.

Казимира Прунскене возглавляла правительство Литвы в один из самых сложных для Литвы периодов со дня провозглашения независимости 11 марта 1990 года до 10 января 1991 года. Через несколько дней после ее вынужденной на фоне роста цен отставки в условиях политического двоевластия и стычек с применением оружия в Вильнюсе погибли более 10 человек. Прунскене продолжала активно участвовать в политической жизни, баллотировалась на пост президента, была депутатом парламента. После тяжелой болезни, перенесенной в 2012 году, в политику она не вернулась.

Напоминаем, президент Эстонии хочет приехать в Россию только после ратификации пограничного договора.