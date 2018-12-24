Украинка стала призером Кубка Катара по тяжелой атлетике

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Город Доха (Катар) принимал 5-й международный Кубок Катара, который входит в перечень отборочных турниров к Олимпийским играм 2020 года. Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины, передает УНН.

В этих соревнованиях приняли участие пять украинских тяжелоатлетов Юлия Шимечко, Анастасия Лысенко, Игорь Конотоп, Дмитрий Чумак и Роман Зайцев.

Медаль в толчке получила Юлия Шимечко с результатом 114 кг. Она выступила в весовой категории до 64 кг и в сумме двоеборья показала результат 197 кг и заняла 5 место.

Лысенко заняла второе место пьедестала в весовой категории свыше 87 кг с результатом в сумме двоеборья 252 кг (рывок 112 кг + толчок 140 кг).

Конотоп в весовой категории до 81 кг занял 5 место с результатом 321 кг (рывок 146 кг + толчок 175 кг).

Отметим, что в весовой категории до 109 кг было заявлено двое наших спортсменов — Чумак и Зайцев. Однако, после взвешивания Чумак “снялся” с соревнований и честь Украины пришлось отстаивать одном Зайцеву. Результат Романа — 383 кг в сумме двоеборья (рывок 171 кг + толчок 212 кг) и 4 место.