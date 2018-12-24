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Глава Минфина США провел переговоры с главами шести крупнейших банков страны

Глава Минфина США провел переговоры с главами шести крупнейших банков страны

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министр финансов США Стивен Мнучин провел переговоры с руководителями шести крупнейших американских банков. Об этом говорится в заявлении минфина, опубликованном в воскресенье в Twitter Мнучина, передает УНН.

“Сегодня я провел индивидуальные телефонные переговоры с руководителями шести крупнейших банков страны”, — написал Мнучин. Согласно опубликованному заявлению, руководители Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo в разговоре с Мнучиным подтвердили, что у них достаточно ликвидности для выдачи займов и для других рыночных операций. Отмечается, что, по их словам, на данный момент рынки “функционируют надлежащим образом”.

“Мы продолжаем наблюдать сильный... рост экономики США при стабильной активности потребителей и бизнеса”, — заключил Мнучин. Кроме того, министр финансов США намерен в понедельник провести в формате телеконференции заседание президентской рабочей группы по финансовым рынкам, которую он возглавляет, для обсуждения нынешнего состояния операций на рынке.

В соответствующем заявлении пресс-службы минфина отмечается, что в дискуссиях будут принимать участие члены Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Комиссии по торговле товарными фьючерсами, а также представители Управления контролера денежного обращения и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. “Эти ключевые регуляторы обсудят координацию действий, которые позволят гарантировать нормальное функционирование рыночных операций”, — отмечается в документе.

Как стало известно ранее, Мнучин подтвердил, что Трамп не предлагал уволить главу ФРС США.

Источник: УНН
Теги: США, экономика
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