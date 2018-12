Глава Минфина США провел переговоры с главами шести крупнейших банков страны

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министр финансов США Стивен Мнучин провел переговоры с руководителями шести крупнейших американских банков. Об этом говорится в заявлении минфина, опубликованном в воскресенье в Twitter Мнучина, передает УНН.

“Сегодня я провел индивидуальные телефонные переговоры с руководителями шести крупнейших банков страны”, — написал Мнучин. Согласно опубликованному заявлению, руководители Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo в разговоре с Мнучиным подтвердили, что у них достаточно ликвидности для выдачи займов и для других рыночных операций. Отмечается, что, по их словам, на данный момент рынки “функционируют надлежащим образом”.

“Мы продолжаем наблюдать сильный... рост экономики США при стабильной активности потребителей и бизнеса”, — заключил Мнучин. Кроме того, министр финансов США намерен в понедельник провести в формате телеконференции заседание президентской рабочей группы по финансовым рынкам, которую он возглавляет, для обсуждения нынешнего состояния операций на рынке.

Today I convened individual calls with the CEOs of the nation’s six largest banks. See attached statement. pic.twitter.com/YzuSamMyeT