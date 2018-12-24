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МИД Венесуэлы заявил протест властям Гайаны в связи с нарушением суверенитета

МИД Венесуэлы заявил протест властям Гайаны в связи с нарушением суверенитета

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Власти Венесуэлы в воскресенье направили ноту протеста своим гайанским коллегам в связи с нарушением территориальных вод, а также проинформировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно этого инцидента, произошедшего накануне. Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД Венесуэлы, сообщает УНН.

“Правительство Венесуэлы проинформировало генерального секретаря Организации Объединенных Наций и передало соответствующую ноту протеста правительству Гайаны в связи с неприемлемым нарушением национального суверенитета, которое выходит далеко за рамки территориального спора о районе Гайана-Эссекибо. Этим беспрецедентным вторжением правительство Гайаны перешагнуло все границы, утверждая, что имеет морскую территорию в районе Дельты-Амакуро, на которую распространяется венесуэльский суверенитет”, — говорится в заявлении МИД.

В документе подчеркивается, что власти Венесуэлы обращаются к гайанским коллегам “с призывом восстановить прямой и уважительный диалог по этому деликатному вопросу, гарантируя при этом твердую решимость защищать суверенитет Венесуэлы и интересы венесуэльского народа”.

В субботу агентство Associated Press сообщило, что военный корабль Венесуэлы сблизился с судном, зафрахтованным американской нефтедобывающей корпорацией ExxonMobil, в водах у побережья Гайаны, часть территории которой отрицает Каракас.

Источник: УНН
Теги: МИД, Венесуэла
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