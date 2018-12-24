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Трамп поручил Помпео сообщить Мэттису, что его отправят в отставку раньше срока

Трамп поручил Помпео сообщить Мэттису, что его отправят в отставку раньше срока

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Джеймс Мэттис узнал о том, что ему предстоит оставить пост министра обороны США на два месяца раньше оговоренного срока, от госсекретаря Майкла Помпео. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и администрации президента Дональда Трампа, информирует УНН.

По данным источников, именно Помпео позвонил Мэттису по телефону и предупредил, что его отставка состоится раньше. Сам глава государства предпочел этого не делать, отдав поручение госсекретарю.

Об отставке главы минобороны США Трамп сообщил в четверг. Мэттис, занимающий этот пост с 20 января 2017 года, в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом. Официально пост министра обороны должен был стать вакантным в конце февраля 2019 года.

Как сообщал УНН, решение о выводе американских войск из Сирии не принималось поспешно, оно было воспринято с неодобрением в министерстве обороны США, зато было поддержано американцами. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвени, который временно исполняет обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома.

Источник: УНН
Теги: США, Пентагон
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