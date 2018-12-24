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CNN: указ о выводе войск США из Сирии уже подписан

CNN: указ о выводе войск США из Сирии уже подписан

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Указ о предстоящем выводе войск США из Сирии подписан. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на должностное лицо в министерстве обороны страны, передает УНН.

По данным источника телекомпании, в указе изложены сроки и порядок вывода американских военных из Сирии. Однако источник воздержался от разглашения таких сведений.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой “Исламское государство” в Сирии одержана. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тысяч человек займет от 60 до 100 дней.

Как сообщал УНН, Трамп признал другие страны способными “позаботиться о Исламском государстве” без США.

Источник: УНН
Теги: США, Сирия
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