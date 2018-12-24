Украински остались без наград масс-старта Кубка мира по биатлону в Чехии

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Рекордный масс-старт в истории украинского биатлона в чешском Нове-Место завершился без борьбы украинских девушек за высокие места, информирует УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Дружно, в пятый раз пробившись в масс-старт, украинские биатлонистки так же плотно закончили гонку во второй половине финишного протокола. Лучшей в украинской команде стала Елена Пидгрушная, которая при трех кругах штрафа финишировала 18-й, на две позиции опередив Юлию Джиму, которая также заработала 450 штрафных метров.

Анастасия Меркушина (2 круга штрафа) и Валентина Семеренко (3) разместились на соседних ступенях — 23 и 24 места соответственно. Вита Семеренко заняла 29 строчку (5).

Победа досталась словачке Анастасии Кузьминой, а за ней сразу финишировала ее соотечественница Паулина Фиалкова. Третье место на подиуме за Анаис Шевалье из Франции (3).

Стоит отметить, что в гонках Кубка мира наступит двухнедельная пауза до 10 января. Но биатлонные соревнования продлятся — уже на следующей неделе болельщиков ждут чемпионат Украины среди взрослых, а также традиционная Рождественская гонка в Гельзенкирхене.