В Пентагоне подтвердили подписание указа о выводе войск США из Сирии

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Указ о предстоящем выводе американского военного контингента из Сирии подписан. Данный факт подтвердил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель Пентагона, отказавшись сообщать какие-либо подробности, информирует УНН.

“Исполнительный указ был подписан. Другой операционной информации я вам предоставить не могу”, — ответил он на просьбу прокомментировать ранее опубликованный материал телекомпании CNN на этот счет.

Как сообщал УНН, решение о выводе американских войск из Сирии не принималось поспешно, оно было воспринято с неодобрением в министерстве обороны США, зато было поддержано американцами. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвени, который временно исполняет обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома.