Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 декабря 2018 08:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, как подготовить детей к встрече с Дедом Морозом
Психолог рассказала, как подготовить детей к встрече с Дедом Морозом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
8400
Версия для печати

В Пентагоне подтвердили подписание указа о выводе войск США из Сирии

В Пентагоне подтвердили подписание указа о выводе войск США из Сирии

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Указ о предстоящем выводе американского военного контингента из Сирии подписан. Данный факт подтвердил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель Пентагона, отказавшись сообщать какие-либо подробности, информирует УНН.

“Исполнительный указ был подписан. Другой операционной информации я вам предоставить не могу”, — ответил он на просьбу прокомментировать ранее опубликованный материал телекомпании CNN на этот счет.

Как сообщал УНН, решение о выводе американских войск из Сирии не принималось поспешно, оно было воспринято с неодобрением в министерстве обороны США, зато было поддержано американцами. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвени, который временно исполняет обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома.

Источник: УНН
Теги: США, Пентагон, Сирия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.