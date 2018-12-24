Число жертв цунами в Индонезии превысило 280, СМИ опубликовали фото разрушений

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Число жертв цунами в Зондском проливе у берегов Индонезии выросло до 281 человека, заявил представитель Национального управления страны по стихийным бедствиям Сутопо Нугрохо. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

Он добавил, что число раненых достигло 1016. 57 человек числятся пропавшими без вести, а более 11 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. По словам Нугрохо, повреждены 611 домов, 69 гостиниц, 60 магазинов и 420 лодок.

Ранее сообщалось, что жертвами цунами стали 229 человек. Число раненых обозначалось в 840 человек.

Цунами, образовавшееся в Зондском проливе (между Явой и Суматрой) нанесло удар по западной индонезийской провинции Бантен 22 декабря. Возможной причиной мог стать подводный оползень, случившийся после извержения вулкана Кракатау. Серьезным разрушениям подверглись туристические зоны Аньер и Танжунг Лесунг близ вулкана Анак Кракатау.

Американское издание The New York Times в свою очередь продемонстрировало фото разрушений, которых претерпел пострадавший от стихии регион.

Напоминаем, ранее было опубликовано видео “удара” цунами на концерт.