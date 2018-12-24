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Президент Афганистана провел перестановку в МВД и Минобороны

Президент Афганистана провел перестановку в МВД и Минобороны

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани назначил двух бывших руководителей разведки на посты глав Министерства обороны и МВД, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В сообщении агентства указано, что: “Президент Афганистана Ашраф Гани назначил двух бывших руководителей разведывательных служб на ключевые посты в своем правительстве”.

На пост министра обороны был назначен Асадулла Халид, на пост главы Министерства внутренних дел — Амрулла Салех. Вновь назначенные министры — ветераны десятилетий конфликта в Афганистане, были бескомпромиссными противниками талибов и Пакистана. Также известно, что оба разведчики иногда сильно критиковали президента Гани.

Назначение происходят в критический момент для страны, когда в апреле должны состояться выборы, а переговоры между специальным посланником США Залмаем Халилзадом и представителями талибов о возможном мирном соглашении, как ожидается, пройдут в январе.

Как сообщал УНН, в Кремле отреагировали на вывод американских войск из Сирии и Афганистана.

Источник: УНН
Теги: Афганистан
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