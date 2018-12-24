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Клубы игроков Украины объявили о проведении очной контрольной встречи

Клубы игроков Украины объявили о проведении очной контрольной встречи

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Гельзенкирхенский “Шальке” Евгения Коноплянки проведет товарищескую встречу с бельгийским “Генк” Руслана Малиновского. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

Поединок между командами полузащитников сборной Украины состоится в испанском Бенидорме 11 января 2019 года.

Игра пройдет в рамках небольшого подготовительного сбора коллективов накануне второй части сезона 2018/2019 на Муниципальном стадионе им. “Гильермо Амора” и начнется в 16:30 по киевскому времени.

Примечательно, что в январе этого года соперники уже встречались между собой именно в таком формате. Тогда победу отпраздновала команда Евгения Коноплянки.

Кроме того добавим, “Генк” пока уверенно удерживает лидерство в Бельгии, а “Шальке” находится в нижней части таблицы Бундеслиги.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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