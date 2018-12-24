ФРГ поддержала Канаду в конфликте с Китаем из-за компании Huawei

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Федеральная Республика Германия поддерживает Канаду в ее споре с Китаем из-за компании Huawei. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение, опубликованное пресс-службой Министерства иностранных дел Германии.

В заявлении указано, что: “Федеральное правительство убеждено, что Канада проводит справедливый, беспристрастный и прозрачный судебный процесс по делу госпожи Мэн Ваньчжоу, главного финансового директора Huawei”.

Немецкое внешнеполитическое ведомство отмечает, что Канада действует в рамках своих обязательств на основе положений договора об экстрадиции с США.

“Мы разделяем с Канадой глубокую убежденность в том, что верховенство права является основой всех свободных обществ; и мы очень обеспокоены тем, что политические мотивы играют роль в арестах двух канадских граждан в Китае. Мы призываем к справедливым и законным стандартам поведения”, — добавили в пресс-службе министерства.

Напоминаем, МИД Канады призвало Китай немедленно освободить двух задержанных канадцев.