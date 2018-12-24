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Трамп: Эрдоган решительно дал понять, что искоренит то, что осталось от ИГ в Сирии

Трамп: Эрдоган решительно дал понять, что искоренит то, что осталось от ИГ в Сирии

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, что уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter, передает УНН.

“Президент Турции Эрдоган решительно проинформировал меня, что вырвет с корнем все, что осталось от ИГ в Сирии,... а он человек, который может сделать это, плюс Турция (находится) прямо „по соседству“. Наши военные идут домой!” — написал Трамп.

Как сообщал УНН, другие “местные” страны способны справиться с остатками группировки “Исламское государство” (ИГ) после того, как США выведут свои войска из Сирии, заявил президент Дональд Трамп. Он отметил, что сначала американские военнослужащие должны были присутствовать в Сирии “только три месяца”, но “так и не ушли”. Трамп добавил, что когда он вступил в должность, ИГ “неистовствовала” в Сирии“. “Но сейчас она в основном разгромлена, и другие местные страны, включая Турцию, могут легко себе позволить позаботиться о том, что осталось от ИГ”, — написал американский президент.

Напоминаем, в Пентагоне подтвердили подписание указа о выводе войск США из Сирии.

Источник: УНН
Теги: США, Исламское государство, Сирия, Турция, Реджеп Эрдоган, Дональд Трамп
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