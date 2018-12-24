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Аэропорт Гатвик обещает вознаграждение за информацию о людях, которые запустили дроны

Аэропорт Гатвик обещает вознаграждение за информацию о людях, которые запустили дроны

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Британский аэропорт Гатвик объявил вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию о причастных к запуску беспилотников на территории аэропорта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции графства Сассекс.

Как отмечает полиция, желающие сообщить информацию должны обратиться в добровольную организацию Crimestoppers, данные будут переданы в аэропорт.

Напоминаем, международный аэропорт Бирмингема, расположенный в округе Солихалл (графство Уэст-Мидлендс), в воскресенье временно остановил работу из-за проблем, связанных с управлением воздушным движением. 19 декабря лондонский аэропорт Гатвик прекратил работу в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Самолеты, которые уже летели в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани британских городов Кардифф, Ливерпуль, Манчестер, в лондонские аэропорты Станстед и Лутон, а также в Амстердам, Париж и Бордо. В четверг аэропорт не работал вообще.

Источник: УНН
Теги: полиция, авиаперевозки, Великобритания
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