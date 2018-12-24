Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 декабря 2018 09:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, как подготовить детей к встрече с Дедом Морозом
Психолог рассказала, как подготовить детей к встрече с Дедом Морозом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
23565
Версия для печати

РПЦ "просит международные правозащитные организации повлиять на ситуацию" в Украине

РПЦ "просит международные правозащитные организации повлиять на ситуацию" в Украине

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Русская православная церковь (РПЦ) надеется на “помощь международных правозащитных организаций” в связи с ситуацией вокруг “канонической” Украинской православной церкви МП (УПЦ МП). Об этом в понедельник рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает УНН со ссылкой на его комментарий агентству ТАСС.

“Конечно, мы будем продолжать стучаться в двери международных правозащитных организаций, обращаться к тем, кто может повлиять на ситуацию в Украине. Потому что то, что произошло, не способствует ни гражданскому миру в Украине, ни разрешению религиозной ситуации. Важно понимать: то, что произошло 15 декабря и произойдет 6 января, отбросит украинское общество еще дальше от мира, от решения религиозного вопроса”, — сказал он.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к мировым политическим и религиозным лидерам в связи с якобы “давлением со стороны властей” на УПЦ МП, заявив о “начале полномасштабных гонений на ее духовенство и прихожан”.

Напоминаем, недавно в Госдуме сравнили Православную Церковь Украины с “языческим продуктом гитлеровской Германии”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, УПЦ КП, РПЦ, УПЦ МП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.