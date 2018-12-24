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Сегодня христиане западного обряда праздную Сочельник

Сегодня христиане западного обряда праздную Сочельник

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня католики, а вместе с ними часть протестантов и православных празднуют Сочельник, пишет УНН.

Сочельник перед Рождеством - семейный праздник, который собирает на ужин всю семью. Традиционно перед ужином читается отрывок из Евангелия о рождении Иисуса. За столом принято оставлять одно свободное место для неожиданного гостя. В начале ужина присутствующие обмениваются облатками, на которых иногда изображают сцены связанные с Рождеством.

Традиционно в этот день украшают праздничную елку.

Православная Церковь в этот день чтит Даниила Столпника - христианского подвижника, аскета. Именинники этого дня Адам, Даниил, Лука и Леонтий.

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Источник: УНН
Теги: Рождество Христово
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