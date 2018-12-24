Обжалован приговор осужденному в РФ «за шпионаж в пользу Украины» офицеру

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Защита бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, приговоренного в РФ к 14 годам лишения свободы за «шпионаж в пользу Украины», обжаловала приговор. Об этом УНН сообщат со ссылкой на ТАСС.

"Поступила жалоба", - сказала официальный представитель Северо-Кавказского окружного военного суда РФ Алена Катькало.

Как сообщал УНН, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 11 декабря приговорил бывшего военнослужащего Черноморского флота (капитана 2-го ранга запаса) Леонида Пархоменко к 14 годам в колонии строгого режима за "государственную измену в пользу Украины". Процесс проходил полностью в закрытом режиме, вину Пархоменко не признал.

Отметим, Пархоменко был задержан ФСБ в ноябре 2016 года. По версии спецслужбы, капитан запаса передал Украине сведения о деятельности Черноморского флота, относящиеся к государственной тайне.