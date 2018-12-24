Цунами в Индонезии: украинцев среди пострадавших нет

КИЕВ. 24 декабря. УНН. По предварительной информации граждан Украины нет среди пострадавших от цунами в Индонезии. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает УНН.

"По предварительной информации, украинцев нет среди погибших и пострадавших от цунами в Индонезии. Консул: +628788-489-0918", - сообщил Кирилич.

Напомним, по состоянию на утро 24 декабря число жертв стихии достигло 281, пострадали более 1000 человек. На данный момент 57 человек числятся пропавшими без вести, однако ожидается, что это число может вырасти.

Цунами, образовавшееся в Зондского проливе (между Явой и Суматрой) нанесло удар по западной индонезийской провинции Бантен 22 декабря. Возможной причиной мог стать подводный оползень, произошедший после извержения вулкана Кракатау. Серьезным разрушениям подверглись туристические зоны Аньер и Танжунг Лесунг вблизи вулкана Анак Кракатау.