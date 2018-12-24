Российский суд вынес приговор бахчисарайским фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам первого бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”. Максимальный срок заключения получил Энвер Мамутов — его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает УНН со ссылкой на общественное объединение “Крымская солидарность” .

Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Также сообщается, что осужденные получили дополнительный приговор в виде ограничения свободы: на 1 год и 6 месяцев для Мамутова и 1 год для всех остальных. Российский журналист Антон Наумлюк пояснил, что ограничение свободы наступит после отбывания основного срока наказания.

Адвокаты фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" заявили о намерении обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" на три месяца.

Напомним, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо жителей Бахчисарая: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их подозревают в участии в организации «Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.