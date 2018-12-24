Взрывчатки на вокзале и автостанции в Одессе не нашли

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Взрывных устройств и веществ при обследовании зданий и прилегающей территории автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала в Одессе не нашли. Об этом сообщает УНН со ссылкой отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"В ходе обследования зданий и прилегающей территории автостанции и вокзала взрывных устройств и веществ не обнаружено", – говорится в сообщении.

В ходе проверки эвакуировали около 300 человек. Работу учреждений уже возобновили.

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Напомним, сегодня утром, в 8:35, в полицию поступило сообщение от анонима о том, что на автостанции "Привоз" заложена взрывчатка. Через несколько минут из этого же телефонного номера сообщили о заминировании железнодорожного вокзала. Следователи, специалисты взрывотехнического управления, кинологи и работники ГСЧС работали на месте происшествия.

Как сообщал УНН, из одесского вокзала эвакуировали 500 человек из-за подозрительной сумки, найденной в кассовом зале. В ходе проверки опасных веществ и предметов не нашли.