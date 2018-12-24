Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 декабря 2018 11:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Т.Чорновил: пока нетт особых надежд на расследование дела относительно гибели отца
Т.Чорновил: пока нетт особых надежд на расследование дела относительно гибели отца
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН Lite
Вернуться к списку RSS Архив
2325
Версия для печати

Кейт Миддлтон заметили за рождественскими покупками в дисконтном магазине

Кейт Миддлтон заметили за рождественскими покупками в дисконтном магазине

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Кейт Миддлтон вместе с детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, заметили в дисконт-магазине The Range. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Sun.

Кейт Миддлтон вместе с детьми покупала подарки в недорогом дисконт-магазине The Range.

"Я не поверила сначала, когда увидела ее. Неожиданно видеть королевскую семью, совершающую покупки в таком магазине, как The Range", - рассказала одна из женщин газете The Sun.

Она убедилась, что это Кейт только когда увидела ее пятилетнего сына Джорджа и трехлетнюю дочь Шарлотту. Кейт Миддлтон была одета в повседневную одежду. Охранники держали дистанцию, поэтому на первый взгляд они не отличались от обычной семьи, которая в момент отправилась за рождественскими покупками.

"Я узнала маленького Джорджа, который держал Кейт за руку, Шарлотту с ее красным бантиком в волосах", - добавила женщина.

По просьбе сделать селфи, по словам женщины, Кейт вежливо отказалась, объясняя, что просто пришла за рождественскими подарками. Она купила большое количество детских книг, изображений и творческих материалов, а затем, вместе с другими покупателями отстояла в очереди. Покупок было настолько много, что охранникам пришлось искать дополнительные тележки.

Кейт Миддлтон могла покупать подарки для других членов королевской семьи, с которой встретится сегодня, 24 декабря, в Сандрингеми.

Источник: УНН
Теги: Кейт Миддлтон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.