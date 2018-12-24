Кейт Миддлтон заметили за рождественскими покупками в дисконтном магазине

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Кейт Миддлтон вместе с детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, заметили в дисконт-магазине The Range. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Sun.

Кейт Миддлтон вместе с детьми покупала подарки в недорогом дисконт-магазине The Range.

"Я не поверила сначала, когда увидела ее. Неожиданно видеть королевскую семью, совершающую покупки в таком магазине, как The Range", - рассказала одна из женщин газете The Sun.

Она убедилась, что это Кейт только когда увидела ее пятилетнего сына Джорджа и трехлетнюю дочь Шарлотту. Кейт Миддлтон была одета в повседневную одежду. Охранники держали дистанцию, поэтому на первый взгляд они не отличались от обычной семьи, которая в момент отправилась за рождественскими покупками.

"Я узнала маленького Джорджа, который держал Кейт за руку, Шарлотту с ее красным бантиком в волосах", - добавила женщина.

По просьбе сделать селфи, по словам женщины, Кейт вежливо отказалась, объясняя, что просто пришла за рождественскими подарками. Она купила большое количество детских книг, изображений и творческих материалов, а затем, вместе с другими покупателями отстояла в очереди. Покупок было настолько много, что охранникам пришлось искать дополнительные тележки.

Кейт Миддлтон могла покупать подарки для других членов королевской семьи, с которой встретится сегодня, 24 декабря, в Сандрингеми.