Два авто столкнулись лоб в лоб в Днепропетровской области, есть погибший

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Из-за лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Харьков – Симферополь погиб человек, еще троих доставили в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Так, ДТП произошло 24 декабря в 3:30 на автодороге Харьков – Симферополь в районе города Новомосковск Днепропетровской области.

"30-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и допустил выезд автомобиля на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем "ВАЗ 21012", – прокомментировали в полиции.

Из-за аварии водитель "ВАЗ", 53-летний житель Новомосковска, погиб на месте. 51-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", водитель и пассажирка Mitsubishi Lancer доставили в больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК. Назначено проведение ряда экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия", – проинформировали в ГУНП.

Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трассе под Киевом образовалась пробка в несколько километров.