Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 декабря 2018 15:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Т.Чорновил: пока нетт особых надежд на расследование дела о гибели отца
Т.Чорновил: пока нетт особых надежд на расследование дела о гибели отца
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
7440
Версия для печати

Два авто столкнулись лоб в лоб в Днепропетровской области, есть погибший

Два авто столкнулись лоб в лоб в Днепропетровской области, есть погибший

фотогалерея

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Из-за лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Харьков – Симферополь погиб человек, еще троих доставили в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Так, ДТП произошло 24 декабря в 3:30 на автодороге Харьков – Симферополь в районе города Новомосковск Днепропетровской области.

"30-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и допустил выезд автомобиля на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем "ВАЗ 21012", – прокомментировали в полиции.

Из-за аварии водитель "ВАЗ", 53-летний житель Новомосковска, погиб на месте. 51-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", водитель и пассажирка Mitsubishi Lancer доставили в больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК. Назначено проведение ряда экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия", – проинформировали в ГУНП.

Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трассе под Киевом образовалась пробка в несколько километров.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Днепр и Днепропетровская область, погибшие, пострадавшие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.