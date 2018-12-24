Создание Порошенко независимой церкви - вопрос не только религии, но и госбезопасности, – эксперт

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Скандал вокруг Рижского митрополита и главы Латвийской православной церкви (находится в управлении Московского патриархата) Александра Кудряшова в очередной раз доказывает, что президент Петр Порошенко оказался прав в вопросе необходимости создания независимой украинской церкви. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Алексей Голобуцкий.

“Создание независимой украинской церкви, которым так активно занимается президент Порошенко, — это вопрос не только религии, но и государственной безопасности. Пару дней назад Латвия открыла архивы КГБ, в которых содержалась картотека агентов, резидентов и явочных квартир. Среди них оказался и Александр Кудряшов, который нынче возглавляет православную церковь Московского патриархата в Латвии”, — написал Голобуцкий.

По его словам, Александра Кудряшова КГБ завербовал еще в 1982 году. По мнению политолога, вряд ли Кудряшова ставили перед выбором “стучать” или “получить вышку” — скорее всего это была личная инициатива.

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В принципе, давно уже не секрет, что в СССР церковь стала фактически отделом КГБ, и священники исправно и регулярно носили туда доносы на своих прихожан. За четверть века с распада Союза ситуация не особенно изменилась — теперь эти же священники ходят в российское ФСБ. И в этом вся суть Московского патриархата: под православными атрибутами скрывается множество „гэбэшников“, стукачей и шпионов. Они готовы стучать любым хозяевам: старым советским или нынешним российским. Видимо, без этого жить они просто не могут”, — считает эксперт.

Это одна из причин, почему Украине действительно необходима собственная независимая православная церковь. Как отметил политолог, “украинская церковь должна быть без стукачей и любителей “русского мира”.

“И именно поэтому я поддерживаю предложение Порошенко создать свою церковь — независимую украинскую церковь — и в конце концов покончить с „фээсбэшниками“ в рясах, которые занимаются только стукачеством и пропагандой”, — подытожил Алексей Голобуцкий.