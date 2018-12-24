"Батькивщина" заявляет о безоговорочной победе на выборах в ОТГ

КИЕВ. 24 декабря. УНН. "Батькивщина" победила на выборах в ОТГ, которые состоялись 23 декабря, и, по предварительным подсчетам, получила 35,7% голосов избирателей. Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, объявляя предварительные результаты местных выборов, передает УНН.

"Абсолютное первое место с большим отрывом заняла "Батькивщина" - 35,7%. На втором месте с результатом 22,7% - Блок Петра Порошенко. Эти выборы - последняя крупная репетиция перед президентскими выборами. Это последняя настоящая социология, где не меряют случайно мысли каких-то людей, где социологию считают конкретно по бюллетеням", - отметила Председатель партии.

По ее словам, "Батькивщине" удалось добиться победы несмотря на яростный административный ресурс, который задействовала действующая власть во главе с Президентом Петром Порошенко.

"Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, подкуп были впечатляющими. Ломали людей, заставляли сниматься с выборов", - констатировала лидер "Батькивщины" и возмутилась, что власть заставляла кандидатов в главы ОТГ идти не самовыдвижением, а от Блока Петра Порошенко.

Впрочем, давление и фальсификации не помогли президентской силе. Если сравнить с предыдущими выборами в апреле, БПП резко снизил свой результат. Это означает, что все их мероприятия политического террора на выборах не срабатывают, убеждена председатель партии.

"Если в апреле из-за давления, админресурса, фальсификации на выборах депутатов в ОТГ они смогли получить 27%, то сейчас 22,7%. Им не помогают грязные и унизительные инструменты, которыми они пользуются. И на президентских выборах им ничто не поможет", - убеждена она.

Зато партия "Батькивщина" от выборов к выборам только увеличивает народную поддержку. Так, политическая сила Юлии Тимошенко победила в каждой из 7 волн выборов в ОТГ, получив 30% от количества депутатов, избранных от партий. А также в целом демонстрирует убедительную динамику.

"Мы начинали с 5,68% в 2014 году, в 2016-2017 годах - 28,6%, а на последних выборах мы уже имеем 35,7%", - сказала она.

Юлия Тимошенко гордится своей командой, "которая может противостоять любому нашествию власти и таким масштабным нарушением".

"Это означает, что на президентских выборах, какие бы технологии не использовал Порошенко, с такими гражданами и с такой командой, как у меня, мы можем противостоять всему. Мы не дадим им сфальсифицировать президентские выборы", - подчеркнула политик.

Как известно, в воскресенье, 23 декабря, состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 77 ОТГ в 13 областях Украины.