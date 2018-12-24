В КИУ рассказали, кто из нардепов в декабре не голосовал в Раде

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Верховной Раде в течение декабря 61 народный депутат пропустил 90% всех голосований, передает УНН со ссылкой на сообщение Комитета избирателей Украины.

"252 народных депутата пропустили 50% голосований Верховной Рады в декабре. Из них 61 нардеп пропустил более 90% голосований", - рассказали в организации.

По их данным, 17 политиков не проголосовали ни разу за этот месяц.

"Нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Семена Семенченко, Дениса Омельяновича, Николая Фролова, Юрия Солода, Глеба Загория, Романа Зварыча, Петра Сабашука, Игоря Шкири, Виталия Чепиноги, Дмитрий Яроша. Ни разу не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, содержащейся под стражей", - уточнили в организации.

Официально, отмечает КИУ со ссылкой на сайт ВР, депутаты пропусилы голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

В то же время, указывает организация, часть известных депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц, среди них: Дмитрий Добкин (принял участие в 0,3% голосований), Михаил Поплавский (1%), Андрей Белецкий (2%), Вадим Рабинович (2% ), Константин Жеваго (2%), Виталий Куприй (2%), Наталья Королевская (4%), Сергей Левочкин (7%), Михаил Добкин (10%).

Зато, отмечает КИУ, высокие показатели голосований у Виктора Пинзеника (100% голосований), Михаила Бондаря (99%) и Ивана Спорыша (99%). Всего в декабре состоялось двенадцать пленарных заседаний ВР, на котором было проведено 335 голосований.

Напомним, ранее в Комитете избирателей Украины сообщали, что только 217 народных депутатов за четыре года приняли участие хотя бы в половине голосований Рады (нажимали "за", "против" или "воздержался").

В комитете отмечали, что наиболее активно политики работали в начале каденции. В 2014-2015 годах один нардеп в среднем участвовал в 55% голосований Рады, в 2016 - в 53%, в 2017 - 41%, в 2018 - лишь в 40%.