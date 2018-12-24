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В России зафиксирован рекордный за 5 лет отток инвестиций

В России зафиксирован рекордный за 5 лет отток инвестиций

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В 2018 году международные инвесторы вывели из российских фондов рекордный объем средств за последние 5 лет. Суммарный отток превышает 1 млрд долларов США, что является худшим показателем среди фондов развивающихся стран, сообщает УНН со ссылкой на «Коммерсант» .

Согласно оценке издания, основанной на данных Bank of America Merrill Lynch, отток инвестиций из фондов, ориентированных на российский рынок, только за последние три недели составил 330 млн долларов США.

Более чем в этом году российские фонды потеряли только в 2013 - суммарный отток инвестиций составил 3,1 млрд долларов США.

Аномальное поведение инвесторов на российском рынке связывают с геополитическим фоном вокруг страны и санкциями, которые пугают вкладчиков.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой фабрики "Рошен" .

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, инвестиции
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