Рейсовый автобус влетел во двор дома в Винницкой области

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Винницкой области сегодня утром микроавтобус столкнулся с рейсовым автобусом международного сообщения. От удара автобус отбросило в забор одного из дворов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.

Так, ДТП произошло сегодня утром, около 8:00, в селе Лукашевка.

"По предварительной информации, 28-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, в результате чего транспортное средство развернуло несколько раз и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом Van Hool международного сообщения Одесса-Бары. В результате удара автобус отбросило в забор одного из дворов населенного пункта", – прокомментировали в полиции.

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Четыре человека получили телесные повреждения. С травмами различной степени тяжести трое пассажиров микроавтобуса, жители Литинского района, госпитализированы в больницу. Еще один из пассажиров транспортного средства после получения медицинской помощи от госпитализации отказался.

"Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет", – говорится в сообщении.

Напомним, из-за лобового столкновения двух автомобилей в Днепропетровской области погиб человек, еще три человека доставлены в больницу.