Один боевик погиб и двое были ранены во время "боевой подготовки"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Во время так называемой боевой подготовки один боевик погиб, а двое получили ранения из-за неумелого обращения с оружием. Об этом рассказал сегодня на брифинге представитель пресс-центра операции Объединенных сил Алексей Жуганов, передает УНН.

"По данным разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб и двое получили ранения", - рассказал Жуганов.

Кроме того, он сообщил, что в последние дни зафиксированы многочисленные нарушения представителями подконтрольных России самопровозглашенных органов власти режима работы КПВВ в районе операции Объединенных сил и распространения фейковых новостей о прекращении работы КПВВ в период новогодних и рождественских праздников.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил.