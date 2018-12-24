Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 декабря 2018 15:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Т.Чорновил: пока нетт особых надежд на расследование дела о гибели отца
Т.Чорновил: пока нетт особых надежд на расследование дела о гибели отца
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
13005
Версия для печати

Один боевик погиб и двое были ранены во время "боевой подготовки"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Во время так называемой боевой подготовки один боевик погиб, а двое получили ранения из-за неумелого обращения с оружием. Об этом рассказал сегодня на брифинге представитель пресс-центра операции Объединенных сил Алексей Жуганов, передает УНН.

"По данным разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб и двое получили ранения", - рассказал Жуганов.

Кроме того, он сообщил, что в последние дни зафиксированы многочисленные нарушения представителями подконтрольных России самопровозглашенных органов власти режима работы КПВВ в районе операции Объединенных сил и распространения фейковых новостей о прекращении работы КПВВ в период новогодних и рождественских праздников.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил.

Источник: УНН
Теги: ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.