В Индии столкнулись сразу 50 авто и автобусов

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Из-за столкновения 50 транспортных средств в индийском штате Гарьян восемь человек погибли и несколько пострадали. Об этом сообщает индийская телекомпания NDTV, передает УНН.

Сегодня утром из-за густого тумана произошло столкновение 50 транспортных средств, включая школьные автобусы, на шоссе Рохтик-Ривар территории округа Джаджар в штате Гарьян. Восемь человек погибли, семеро из которых - женщины, десять человек находятся в критическом состоянии.

Восемь погибших путешествовали на внедорожнике из села Наджафгарх на окраине Дели, когда столкнулись с грузовиком.

"После того, как внедорожник столкнулся с грузовиком, другие транспортные средства, которые были рядом, также столкнулись. Видимость была очень плохой из-за густого тумана", - отметил представитель полиции округа Джаджар.

Из-за аварии на шоссе возникла двухкилометровая пробка.

Министр сельского хозяйства Гарьян Ом Пракаш Дханкар посетил государственную больницу округа, куда увезли раненых. Государственное управление объявило компенсацию в размере 200 000 рупий (чуть больше 78 тыс. грн.) семьям погибших и 100 000 рупий (чуть больше 39 тыс. грн.) каждому раненому.

Напомним, что из-за лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Харьков - Симферополь погиб человек, еще три человека доставлены в больницу.