Украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках

КИЕВ. 24 декабря. УНН. УкрГидрометцентр предупредил о повышении уровня воды на реках Украины, сообщает УНН.

По данным Укргидрометцентра, 24 - 25 декабря на р.Тиса - г.Чоп продолжится прибывание невысокой паводковой волны с верховья с повышением уровня на 0,8 - 1,3 м над уровнем, без негативных последствий.

Как сообщал УНН, 25 декабря в связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях сложные погодные условия: снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

Во всех указанных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в Приазовье и восточных областях в течение суток около 0°.