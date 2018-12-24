Снегопад частично обесточил пять районов на Закарпатье

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Населенные пункты в пяти районах Закарпатской области были частично обесточены из-за налипания мокрого снега и обледенения. Об этом на своем официальном сайте написал глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает УНН.

"Мокрый снег и обледенение привели к падению деревьев на линии электропередач в высокогорных районах Закарпатья. В результате по состоянию на 11:00 из-за обрывов ЛЭП частично обесточены ряд сел в Раховском, Тячевском, Межгорском, Хустском и Мукачевском районах. Больше всего от непогоды пострадали населенные пункты Тячевского района Подплеша, Тарасовка, Новоселица, Широкий Луг, Уголька, Русская Мокрая и Нересниця", – говорится в сообщении.

Аварийные бригады "Облэнерго", как уточнил глава области, обещают восстановить электроснабжение до конца дня.

Как сообщал УНН, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, сегодня, 24 декабря, ожидается небольшой снег на западе и юге страны с дождем. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Температура воздуха в течение суток от -2 до + 3°С.

Напомним, уже завтра, 25 декабря, южный циклон накроет восточную часть Украины мокрым снегом.