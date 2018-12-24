Украинский консул назвал незаконными приговоры по бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинский консул в России Тарас Малышевский назвал незаконными вынесенные российским судом приговоры фигурантам бахчирсарайського "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы считаем это решение незаконным. Мы уверены, что все причастные к этому решению будут наказаны. Украина не оставит без ответа подобные действия. Мы будем работать над тем, чтобы они были освобождены и вернулись домой", - заявил консул в поддержку осужденных крымских мусульман.

Ранее сообщалось, что российский суд приговорил четырех фигурантов бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир" к значительным срокам заключения.

Энвер Мамутов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1,6 годам ограничения свободы после освобождения.

Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов получили по 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы после освобождения.

Напомним, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо жителей Бахчисарая: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их подозревают в участии в организации «Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.