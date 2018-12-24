Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 декабря 2018 14:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Т.Чорновил: пока нетт особых надежд на расследование дела о гибели отца
Т.Чорновил: пока нетт особых надежд на расследование дела о гибели отца
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1995
Версия для печати

Украинский консул назвал незаконными приговоры по бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир"

Украинский консул назвал незаконными приговоры по бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинский консул в России Тарас Малышевский назвал незаконными вынесенные российским судом приговоры фигурантам бахчирсарайського "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы считаем это решение незаконным. Мы уверены, что все причастные к этому решению будут наказаны. Украина не оставит без ответа подобные действия. Мы будем работать над тем, чтобы они были освобождены и вернулись домой", - заявил консул в поддержку осужденных крымских мусульман.

Ранее сообщалось, что российский суд приговорил четырех фигурантов бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир" к значительным срокам заключения.

Энвер Мамутов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1,6 годам ограничения свободы после освобождения.

Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов получили по 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы после освобождения.

Напомним, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо жителей Бахчисарая: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их подозревают в участии в организации «Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Источник: УНН
Теги: Россия, репрессия, Хизб ут-Тахрир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.