В Брюсселе неизвестный обстрелял ресторан из автоматического оружия

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В столице Бельгии неизвестный открыл огонь по окнам ресторана из автоматического оружия и исчез. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Отмечается, что в результате стрельбы пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что стрелок имел при себе оружие, похожее на автомат Калашникова.

Полиция нашла в ресторане три отверстия от пуль, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в центре Вены один человек погиб и еще один получил тяжелое огнестрельное ранение в результате стрельбы.

До этого 11 декабря 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. Мэр города назвал нападение терактом. Шекатт был ликвидирован в четверг в ходе спецоперации. По данным телеканала BFM, нападающий был боевиком террористической группировки "Исламское государство". В результате теракта погибли 5 человек.