Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 декабря 2018 15:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Т.Чорновил: пока нетт особых надежд на расследование дела о гибели отца
Т.Чорновил: пока нетт особых надежд на расследование дела о гибели отца
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
3795
Версия для печати

В Брюсселе неизвестный обстрелял ресторан из автоматического оружия

В Брюсселе неизвестный обстрелял ресторан из автоматического оружия

Брюссель

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В столице Бельгии неизвестный открыл огонь по окнам ресторана из автоматического оружия и исчез. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Отмечается, что в результате стрельбы пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что стрелок имел при себе оружие, похожее на автомат Калашникова.

Полиция нашла в ресторане три отверстия от пуль, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в центре Вены один человек погиб и еще один получил тяжелое огнестрельное ранение в результате стрельбы.

До этого 11 декабря 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. Мэр города назвал нападение терактом. Шекатт был ликвидирован в четверг в ходе спецоперации. По данным телеканала BFM, нападающий был боевиком террористической группировки "Исламское государство". В результате теракта погибли 5 человек.

Источник: УНН
Теги: автомат, стрельба, Брюссель, Бельгия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.