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Миллион украинских заробитчан может переехать из Польши в Германию

Миллион украинских заробитчан может переехать из Польши в Германию

Президент польской Ассоциации предпринимателей и работодателей Якуб Бинковский

От 500 тысяч до 1 миллиона украинцев могут оставить польский рынок труда и переехать на заработки в Германию вследствие принятия там нового закона об иммиграции. Об этом рассказали в польской Ассоциации предпринимателей и работодателей, сообщает УНН со ссылкой на издание Die Welt.

"По нашему умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, 500 тысяч украинцев оставят польский рынок труда. По нашему негативному сценарию, их будет вдвое больше", - рассказал президент Ассоциации Якуб Бинковский.

По его словам, Польша серьезно пострадает из-за оттока рабочей силы, и Ассоциация, которая представляет более 50 тысяч предприятий, крайне обеспокоена возможными последствиями от немецкого закона об иммиграции.

Ранее сообщалось, что Германия может открыть свои границы для украинских трудовых мигрантов уже в следующем году. Таким образом Германия может стать новой страной, куда будут массово ехать украинцы, с оглядкой на большее количество вакансий и высокий уровень зарплат.

Напомним, в Польше обеспокоены возможным оттоком украинских заробитчан в Германию. В то же время в Польше уменьшается количество вакансий для украинцев.

Источник: УНН
Теги: Германия, Польша, мигранты
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