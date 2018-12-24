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На стройке под Киевом нашли обнаженный труп женщины

На стройке под Киевом нашли обнаженный труп женщины

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 43-летней женщины. Ее тело нашли на стройке в Софиевской Борщаговке. Об этом сообщили в отделе комуникации Нацполиции в Киевской области, передает УНН.

Работники задержали подозреваемого в преступлении – им оказался 28-летний житель Полтавского области.

"Установлено, что молодой человек отбывал наказание за совершение покушения за умышленное убийство и освободился из мест лишения свободы в прошлом году досрочно, а в Киевскую область приехал на заработки. В Софиевской Борщаговке он устроился разнорабочим на стройку, где познакомился с 43-летней женщиной, которая приехала со Львовской области в поисках работы", – говорится в сообщении.

В вечер трагедии после общего употребления алкоголя мужчина предложил своей знакомой вступить с ним в интимные отношения, и она согласилась.

"Тогда он и набросился на женщину: схватил за волосы, бил ее головой о металлические трубы. Потом взял деревянный брус, длиной 2 м и продолжал наносить ей телесные повреждения. Когда изверг наконец увидел, что она мертва, просто прикинул тело одеждой и пошел спать", – сообщили в полиции.

Следствие продолжается. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Берегово Закарпатской области убили женщину ромской национальности.

Источник: УНН
Теги: убийство, Киевская область
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