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Установлена личность анонима, который сообщил о взрыве на вокзале Львова

Установлена личность анонима, который сообщил о взрыве на вокзале Львова

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. Львовские полицейские установили личность мужчины, который сообщил о взрыве на железнодорожном вокзале. Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

"Работники полиции установили личность анонима, который сообщил о возможном взрыве. Им оказался 47-летний житель одного из сел Николаевского района. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения о объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от двух до шести лет", – сообщили в Нацполиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства и мотивы правонарушения.

Анонимный звонок о возможном взрыве на Главном железнодорожном вокзале во Львове поступил к правоохранителям 21 декабря ночью, около 1:20.

"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб. Были эвакуированы около 250 пассажиров и 50 работников вокзала. Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую территорию – никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром, в 8:35, в полицию поступило сообщение от анонима о том, что на автостанции "Привоз" в Одессе заложена взрывчатка. Через несколько минут из этого же телефонного номера сообщили о заминировании одесского железнодорожного вокзала. В ходе проверки взрывных устройств и веществ на вокзале и автостанции не нашли.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, вокзал, взрывы
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