Суд в среду рассмотрит ходатайство об отмене ареста имущества Онищенко

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева рассмотрит ходатайство защиты об отмене ареста имущества народного депутата Украины Александра Онищенко 26 декабря, передает УНН со ссылкой на информацию суда.

Защита Онищенко подала в суд ходатайство, в котором просит отменить арест, наложенный на имущество нардепа. Суд назначил к рассмотрению ходатайство адвоката Онищенко. Указывается, что заседание суда назначено на 9:00 26 декабря. Дело будет слушать судья Анна Сергиенко.

Напомним, НАБУ объявило о завершении следствия в отношении народного депутата, подозреваемого в организации "газовой схемы", Александра Онищенко.

Недавно суд обязал Онищенко и его защитников ознакомиться с материалами заочного следствия по "газовому делу" до 31 января 2019 года.

Народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч .3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генпрокурор подписал 27 июля 2016. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 Онищенко было объявлено в национальный розыск.

4 мая 2017 НАБУ обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и возможной экстрадиции Онищенко.

В мае этого года в НАБУ также сообщали, что от защиты Онищенко поступали предложения "о сделке со следствием".