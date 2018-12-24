Взрыв на ярмарке во Львове: в больнице рассказали о состоянии пострадавших

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. Ухудшений в состоянии здоровья пострадавших от взрыва на рождественской ярмарке в центре Львова нет. Трое пациентов находятся в ожоговом отделении 8-й городской больницы, один – в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

"Мужчина, который находится в реанимации, в тяжелом состоянии, но есть маленькая положительная динамика, он стабилизирован, пробуем его переводить на самостоятельное дыхание, но еще на вспомогательном дыхании находится. Три человека находятся в ожоговом отделении, им оказывают помощь, состояние их не хуже. Девушку из реанимации вчера перевели в отделение. Их сегодня перевязывают. Ухудшений нет", – рассказал главный врач 8-й городской больницы Василий Обаранець.

Напомним, в субботу, 22 декабря, на Рождественской ярмарке в центре Львова горела одна из ларьков. Вследствие чрезвычайного происшествия пострадали 4 человека. После пожара в Львове закрыли все рождественские ярмарки на проверку.

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По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.270 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.