Ученые нашли ящерицу, которая умеет дышать под водой

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Ученые обнаружили ящериц, которые могут дышать под водой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Live Science.





Ученым удалось заснять на видео ящерицу, которая пробыла под водой почти десять минут. На видео можно рассмотреть пузырь воздуха, который расширяется и сжимается в верхней части головы.

Это ящерицы вида Anolis oxylophus, проживающих в Коста-Рике. До сих пор считалось, что они просто задерживают дыхание под водой на десять-пятнадцать минут. Однако, исследования показали, что они сохраняют кислород, а потом дышат под водой.

"Мы наблюдали дыхательный процесс, который раньше не было задокументировано или описано", - говорит биолог Нейл Лозин.

Этот процесс требует дальнейшего изучения, но пока исследователи сравнивают ящерицу с дайвером, который при погружении дышит через кислородный баллон.

Ученые отмечают, что это первый наземный вид позвоночных, которым стало доступно такое двойное дыхание.

Ранее сообщалось, что в Австралии обнаружили необычную морское существо с десятками щупалец.