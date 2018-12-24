МИД назвал преследование Россией крымских татар проявлением расовой дискриминации

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины назвало решение российского суда о заключении граждан Украины, которые фигурируют в бахчисарайской “делу Хизб ут-Тахрир”, беспределом, а все обвинения в терроризме — сфабрикованными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Российское антитеррористическое законодательство широко применяется русской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа", - говорится в заявлении.

"Российская Федерация должна выполнить в полном объеме "крымские" резолюции ГА ООН от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 и 22 декабря 2018, а также приказ Международного суда ООН относительно предохранительных мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркивают в МИД.

Ранее украинский консул в России Тарас Малышевский назвал незаконными приговоры, вынесенные российским судом фигурантам бахчирсарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Российский суд приговорил четырех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" к значительным срокам заключения. Энвер Мамутов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1,6 года ограничения свободы после освобождения. Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов получили по 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1 году ограничения свободы после освобождения.

Напомним, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо жителей Бахчисарая: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их подозревают в участии в организации «Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.