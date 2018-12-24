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МИД назвал преследование Россией крымских татар проявлением расовой дискриминации

МИД назвал преследование Россией крымских татар проявлением расовой дискриминации

Министерство иностранных дел Украины

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины назвало решение российского суда о заключении граждан Украины, которые фигурируют в бахчисарайской “делу Хизб ут-Тахрир”, беспределом, а все обвинения в терроризме — сфабрикованными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Российское антитеррористическое законодательство широко применяется русской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа", - говорится в заявлении.

"Российская Федерация должна выполнить в полном объеме "крымские" резолюции ГА ООН от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 и 22 декабря 2018, а также приказ Международного суда ООН относительно предохранительных мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркивают в МИД.

Ранее украинский консул в России Тарас Малышевский назвал незаконными приговоры, вынесенные российским судом фигурантам бахчирсарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Российский суд приговорил четырех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" к значительным срокам заключения. Энвер Мамутов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1,6 года ограничения свободы после освобождения. Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов получили по 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1 году ограничения свободы после освобождения.

Напомним, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо жителей Бахчисарая: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их подозревают в участии в организации «Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Источник: УНН
Теги: МЗС, Крым, расизм, Хизб ут-Тахрир
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