В Кабуле совершена вооруженная атака на правительственное здание

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В столице Афганистана боевики атаковали правительственное здание. Перед атакой рядом с Министерством здравоохранения прогремел взрыв. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tolo News.

Несколько нападавших ворвались в правительственное здание в центре Кабула около 15 часов по местному времени в понедельник, 24 декабря. Атака началась с подрыва автомобиля возле Министерства здравоохранения. После чего нападавшие начали стрельбу и вошли в здание Национального управления по делам инвалидов и семей мучеников, расположенное рядом с министерством.

Представитель МВД Афганистана сообщил, что из правительственных зданий были эвакуированы по меньшей мере две сотни чиновников. Через три часа после начала атаки представитель Министерства внутренних дел заявил, что полиция застрелила двоих нападавших. Однако, сообщается о неустановленном числе нападавших, а также о заложниках среди чиновников.

Также не уточняется число погибших и раненых. Известно лишь, со слов очевидцев, что нападавшие открыли огонь по людям еще на улице перед правительственным зданием.

Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

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