Адвокату экс-переводчика Гройсмана сожгли машину

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Адвокату Валентину Рыбину, который защищает интересы, в том числе, бывшего переводчика Премьер-министра Станислава Ежова, а также руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, сожгли автомобиль. Об этом говорится на странице адвоката в Facebook, передает УНН.

"Сожгли машину!", - написал под фото сожженного автомобиля адвокат Рыбин.

Один из посетителей на его странице в Facebook написал, что автомобиль "сожгли на 99,9%".

Напомним, Валентин Рыбин защищает интересы бывшего переводчика Премьера Станислава Ежова, руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формированиях бразильца Рафаэля Лусварги и многих других лиц.