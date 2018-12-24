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Адвокату экс-переводчика Гройсмана сожгли машину

Адвокату экс-переводчика Гройсмана сожгли машину

Валентин Рыбин

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Адвокату Валентину Рыбину, который защищает интересы, в том числе, бывшего переводчика Премьер-министра Станислава Ежова, а также руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, сожгли автомобиль. Об этом говорится на странице адвоката в Facebook, передает УНН.

"Сожгли машину!", - написал под фото сожженного автомобиля адвокат Рыбин.

Один из посетителей на его странице в Facebook написал, что автомобиль "сожгли на 99,9%".

Напомним, Валентин Рыбин защищает интересы бывшего переводчика Премьера Станислава Ежова, руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формированиях бразильца Рафаэля Лусварги и многих других лиц.

Источник: УНН
Теги: адвокаты
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