Россия подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии

КИЕВ. 24 января. УНН. Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила факт использования рабского труда в мордовской колонии ИК-14, в которой была заключена участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Отмечается, что в результате внезапной проверки отстранен начальника колонии Юрия Куприянова. Бывший узник этой колонии Надежда Толоконникова назвала происходящее "взрывом неземного блаженства".

"Отстранение Куприянова и возможное уголовное дело на него за воровство, незаконное обогащение и пытки - это торжество правосудия, правды и здравого смысла. Оказывается, сопротивляться небесполезно, и акт сопротивления может дать плоды и спустя пять лет тоже", - отметила участница группы Pussy Riot, которую посадили на 2 года за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя.

Заместитель деректора Службы Валерий Максименко отметил, что Надежда Толоконникова была права, и все факты, которые она приводила после освобождения, подтвердились - заключенных женщин заставляли шить сверхурочно.

"Людей заставляли работать с семи утра до часу ночи каждый день. Обшивались левые заказы, непонятно какие, от коммерсантов, которые шли потом на продажу", - рассказал Максименко.

По его словам, будут наказаны всю вертикаль исполнения наказаний в республике.

Напомним, Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были приговорены за "панк-молебен", проведенный в феврале 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве. В августе Толоконникова и Алехина были приговорены к двум годам колонии, а Самуцевич к такому же сроку, но условно.

Позже прокуратура России выявила многочисленные нарушения в колонии, где находилась участница Pussy Riot Мария Алехина.

17 июля Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому Россия должна выплатить компенсации трем участницам Pussy Riot по делу об акции в Храме Христа Спасителя в 2012 году.