В пожаре в Одесской области погиб больной ДЦП мальчик

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В одном из домов в Одесской области произошел пожар, в котором погибла 9-летний ребенок, больной ДЦП. Об этом сообщает УНН со ссылкой отдел коммуникации областного управления полиции.

Происшествие произошло 23 декабря, около десяти часов вечера, в селе Делень.

"Предварительно установлено, что пожар возник в результате возгорания одежды, которая сушась над печью. В этот момент глава семейства находился в соседнем районе по делам, а мать с двумя маленькими сыновьями пошла к соседям за молоком. В доме находился больной ДЦП 9-летний сын", – сообщили в полиции.

Как рассказала женщина, она отошла ненадолго, а когда вернулась – дом уже был заполнен дымом, а в комнате горела одежда, упавшая с веревки на печь, и расположенное рядом с печью кресло. Женщина своими силами потушила огонь. Сына она нашла под кроватью, куда он вероятно сполз, прячась от огня и дыма.

"К большому сожалению, он уже не подавал никаких признаков жизни. Предварительная причина смерти ребенка – отравление продуктами горения", – отметили в полиции.

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По словам сельского головы и местных жителей, семья благополучная, родители добросовестно выполняют родительские обязанности.

"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей) Уголовного кодекса Украины. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти", – сообщили в ГУНП.

Напомним, в пожаре в доме в Николаевской области погибла женщина и ее 4-летний сын.