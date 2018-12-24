Российские депутаты предлагают предоставить льготы детям судей и прокуроров

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Депутаты Законодательного собрания российского Санкт-Петербурга предложили предоставить детям судей, следователей и прокуроров льготные условия для зачисления в школы. Такую инициативу предложили члены фракции "Единой России", сообщает УНН со ссылкой на федеральную агентство ТАСС.

"Профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации отличается высокой загруженностью, необходимостью выполнения возложенных обязанностей в любых условиях, в том числе сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья, повышенными психологическими нагрузками".

Отмечается, что в случае принятия инициативы, дети судей, следователей и прокуроров смогут поступать в школы вне, как дети военных и ветеранов, дети из многодетных семей и дети матерей-одиночек или родителей-инвалидов.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный так прокомментировал эту инициативу: "Давайте сразу, при рождении, ещё им по 10 крепостных крестьян записывать. А на 16 лет дарить уже и деревеньку с холопами. Небольшую, душ на 300".

Ранее сообщалось, что в Бельгии полиция перехватила контейнер с 2 тоннами кокаина, промаркирован логотипом российской партии "Единая Россия".

В мае бывший член высшего совета "Единой России" Юрий Котлер застрелился в квартире в центре Москвы.