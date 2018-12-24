Вражескими обстрелами на Донбассе ранен украинский военный – ООС

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В течение сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования совершили 11 обстрелов украинских позиций на Донбассе, в результате чего получил ранение один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил, передает УНН.

"По состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минского соглашениями... В течение текущих суток один военнослужащий получил ранения", – отметили в штабе.

По информации пресс-центра, в частности, боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Кряковка на Луганском направлении и вблизи поселка Водяное на Мариупольском направлении.

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"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении", – сообщили в штабе.

Также в штабе отметили, что украинские военные были вынуждены отвечать на вражеский огонь с "применением дежурных огневых средств".

Как сообщал УНН, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил.