Трамп назвал причину своих разногласий с экс-министром обороны Мэттисом

КИЕВ. 24 декабря. УНН. США помогает военным многих стран за счет собственных граждан - с таким заявлением выступил Дональд Трамп, комментируя причину своих разногласий с бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом, сообщает УНН.

В своем Твиттере президент США отметил, что очень многие страны просто пользуются мощностью его государства, и отверг обвинения в том, что его политика обесценивает союзников.

"Мы фактически субсидируем военных многих очень богатых стран по всему миру, в то время как эти страны используют на полную преимущества США, а также наших налогоплательщиков", - написал он.

По мнению Трампа, именно в этом и заключались его расхождения с Мэттисом.

"Генерал Мэттис не видел в этом проблемы. А я вижу, и она будет решена!", - подчеркнул американский президент.

Ранее сообщалось, что между президентом и министром обороны США были разногласия еще до решения вывести войска из Сирии.

По словам главы администрации Белого дома, решение о выводе американских войск из Сирии не принималось поспешно, оно было воспринято с неодобрением в министерстве обороны США, зато было поддержано американцами.

Напомним, США анонсировали уход из Сирии .